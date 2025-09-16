Ричмонд
Игорь Дивеев: «Овечкин — легенда. Как Месси или Роналду в футболе — он в хоккее. В ближайшие лет сто его рекорд никто не побьет, думаю»

— С каким российским спортсменом из другого вида спорта хотели бы провести тренировку?

Источник: Спортс"

— С Овечкиным. Это легенда вообще. Как Месси или Роналду в футболе — он в хоккее. Побить рекорд Гретцки — фантастика. Думаю, в ближайшие лет сто никто его не побьет. Просто легенда.

— Какие еще виды спорта производят впечатление?

— В детстве меня поражали прыжки с шестом. Просто смотрел и не понимал: как они это делают? Прыжки в высоту — тоже. Еще керлинг нравится, хотелось бы попробовать, — сказал футболист ЦСКА Игорь Дивеев.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

