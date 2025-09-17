Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Шестой матч “Трактора” на выезде, доволен упорством команды. Результат мог бы быть другим, но Дриджер был хорош, как и Аликин»

Силы у нас на послезавтрашний матч есть. Не может быть никаких оправданий. Мы должны выходить на лед и работать. По итогам выезда — восемь очков. Мы в целом этим довольны. Последние два матча мы играли лучше, чем в самом начале сезона. Надеюсь, это будет продолжаться до конца сентября — и дальше, — сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.