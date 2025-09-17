Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Шестой матч “Трактора” на выезде, доволен упорством команды. Результат мог бы быть другим, но Дриджер был хорош, как и Аликин»

«Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:0.

Источник: Спортс"

— Мы очень довольны сегодняшней игрой. Это был наш шестой матч на выезде. По сути, мы 14 дней провели вне дома и на один день возвращались в Челябинск. Очень доволен упорством нашей команды. Отличный матч на прекрасной арене!

— Достойную игру провел Егор Коршков. Как оцените начало сезона для него?

— Наши ожидания от Егора высоки. Мы подписывали его в надежде на то, что он выйдет на более высокий уровень для себя. Для этого ему нужно показывать хорошее катание, работу в форчеке, владение шайбой.

Сегодня мы это наблюдали от него. Он отлично проявил себя на площадке в спецбригаде меньшинства и в концовке матча при игре «5 на 6». Но он может проявлять себя еще лучше. Надеемся, мы всем тренерским штабом поможем ему стать лучшей версией себя.

— Не самая результативная встреча получилась между главными командами Урала. Можно ли согласиться с тем, что сегодня была скорее «битва умов»?

— В начале матча действительно была как будто шахматная партия. Особенно если посмотреть на то, как команды оборонялись. У «Автомобилиста» были свои шансы, но Дриджер был очень хорош.

То же самое могу сказать и об Аликине. Результат матча мог бы быть другим, потому что, соглашусь, «Автомобилист» и «Трактор» — хорошие команды. Мы рады, что сегодня матч остался за нами.

— Продолжая тему результативности — второй матч подряд игра с «Автомобилистом» закончилась со счетом 2:0 с голами на последних минутах. Это закономерность или случайность? Ждать ли нам того же в следующих очных матчах?

— Каждый матч отличается от предыдущего. У «Автомобилиста» очень сильное нападение — взять тех же Буше и Горбунова. В атаке эта команда сильна и в большинстве, и в равных составах. Если у них появляется шанс забить гол, скорее всего, так и будет.

Сегодня соперник имел хорошие моменты после наших ошибок, потерь, отскоков шайбы. Но наш вратарь проявил себя фантастически, когда это было нужнее всего. Я чувствую, что не совсем отвечаю на ваш вопрос, но я не знаю, что нам принесет следующий матч.

— Выезд был длинным. Как оцените первую серию этого сезона, какие выводы вы можете сделать? Остались ли силы на первый домашний матч сезона послезавтра?

Силы у нас на послезавтрашний матч есть. Не может быть никаких оправданий. Мы должны выходить на лед и работать. По итогам выезда — восемь очков. Мы в целом этим довольны. Последние два матча мы играли лучше, чем в самом начале сезона. Надеюсь, это будет продолжаться до конца сентября — и дальше, — сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.