Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
20.09
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.16
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Защитник «Трактора» Гросс: «Наслаждаюсь жизнью в России. Челябинск — отличный город, здесь много хороших ресторанов и красивые церкви, я уже был в одной»

— Вы уже полтора месяца в «Тракторе». Здесь действительно отличный коллектив, как все говорят?

Источник: Спортс"

— У нас отличная команда, которая только сильнее сплачивается по ходу сезона и становится лучше. Менеджмент, тренерский штаб, персонал — все в клубе дружелюбны и нацелены на результат.

— Успели за это время познакомиться с Челябинском?

— Да, я успел погулять по Челябинску. Это отличный город, здесь много хороших ресторанов. Также красивые церкви, я уже был в одной из них.

— В прошлом сезоне вы играли в Беларуси, теперь в России. Какие впечатления от жизни здесь?

— И Россия, и Беларусь очень похожи, в обеих этих странах говорят по-русски. Так что для меня несильно что-то изменилось. Сейчас я наслаждаюсь жизнью в России, — сказал американский защитник «Трактора».