Козлов о последнем месте «Салавата» на Востоке: «Посмотрите на состав: в защите у нас ребята 2007 года рождения. Половина команды впервые сыграла в “Зеленом дерби”

— Нужно было сыграть попроще. Сразу переходить в атаку, контролировать шайбу в атаке, а не отбрасываться. Это было моментами, но должно быть постоянно. До первого гола действовали хорошо. Мы должны держать удар, должны уметь играть в матчах, где контролируем шайбу или соперник перехватывает инициативу. У нас у всех есть план на игру до первого пропущенного гола, а дальше ребятам нужно проявлять характер.