Ларионов-младший о 3 победах СКА подряд: «Можем и будем играть еще лучше. Но главное — это как команда склеивается. У нас из-за травм еще ни разу не играл полный состав»

После двух поражений на старте сезона FONBET КХЛ клуб из Санкт-Петербурга выиграл 3 матча подряд дома — победы над «Трактором» (5:2), «Ладой» (6:1) и минским «Динамо» (3:2 ОТ).

Источник: Спортс"

В активе сына главного тренера команды 2 (0+2) балла в 5 играх при полезности «минус 3».

— Три победы на своем льду. Как оцените первую домашнюю серию?

— Хорошая серия, всегда приятно побеждать во всех матчах. Конечно, можем еще лучше играть и будем это делать. Но самое главное — это как команда склеивается и результаты. Мы сделали все, что могли в этой игре. И это радует.

— Уже прочувствовали атмосферу Ледового дворца?

— Да, шикарно все чувствуется. Будто бы у нас шестой игрок на льду, это реально здорово. И сегодня это особо чувствовалось в третьем периоде. Болельщики помогали нам. Думаю, из-за этого мы и смогли вернуться в игру.

— В целом уже адаптировались к условиям в СКА? Понятны ли все требования?

— Плюс-минус все понятно. У нас еще ни разу не играл полный состав, потому что есть травмы. Думаю, что плюс-минус ребята понимают, что и как надо делать. Конечно, некоторые моменты могут быть чуть получше, я думаю, тренировочный процесс поможет стать нам сильнее, — сказал форвард СКА после матча с минчанами.