Окулов о 6:1 с «Ак Барсом» и поражении от казанцев в 1-м туре: «Конечно, разозлило. “Авангард” разобрал ошибки, идем от игры к игре»

— Конечно, разозлило. Мы разобрали ошибки свои и идем от игры к игре. Зависим от себя самих и смотрим на свою игру.
— Иногда меняются звенья. Все-таки с кем тебе удобнее играть?
— Глобально не важно. Конечно, приятно, когда играешь долго с одними и теми же. Всегда можно подольше играть, договориться. Это помогает. Но не хочу задумываться об этом, это вредит.
— Тяжело ли играть в 11 нападающих и есть ли усталость?
— Нет, все хорошо. Я не вижу ничего плохого. Тренер решает, как играть.
— Как считаешь, нужно ли команде усиление?
— Я только могу сказать, что от меня зависит. Я должен быть сильнее.
— На чем сейчас Ги Буше делает акцент?
— На всем. От своей зоны до зоны атаки. Каждый день что-то разбираем. Сейчас нет такого, что что-то больше смотрим, что-то меньше. Сейчас только начало сезона.
— Кто ставит большинство? Сегодня забили две.
— Буше и Подконицки. Они показывают видео и подсказывают на льду.
— У тебя дубль. Есть ли у кого-то в лиге еще такой бросок?
— Да, наверное, у половины лиги, — сказал смеясь нападающий «Авангарда».