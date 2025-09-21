Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Спартак
5
П1
X
П2

Окулов о 6:1 с «Ак Барсом» и поражении от казанцев в 1-м туре: «Конечно, разозлило. “Авангард” разобрал ошибки, идем от игры к игре»

— Это вас так поражение от Казани разозлило в первом туре, что выдали серию из пяти кряду?

Источник: Спортс"

— Конечно, разозлило. Мы разобрали ошибки свои и идем от игры к игре. Зависим от себя самих и смотрим на свою игру.

— Иногда меняются звенья. Все-таки с кем тебе удобнее играть?

— Глобально не важно. Конечно, приятно, когда играешь долго с одними и теми же. Всегда можно подольше играть, договориться. Это помогает. Но не хочу задумываться об этом, это вредит.

— Тяжело ли играть в 11 нападающих и есть ли усталость?

— Нет, все хорошо. Я не вижу ничего плохого. Тренер решает, как играть.

— Как считаешь, нужно ли команде усиление?

— Я только могу сказать, что от меня зависит. Я должен быть сильнее.

— На чем сейчас Ги Буше делает акцент?

— На всем. От своей зоны до зоны атаки. Каждый день что-то разбираем. Сейчас нет такого, что что-то больше смотрим, что-то меньше. Сейчас только начало сезона.

— Кто ставит большинство? Сегодня забили две.

— Буше и Подконицки. Они показывают видео и подсказывают на льду.

— У тебя дубль. Есть ли у кого-то в лиге еще такой бросок?

— Да, наверное, у половины лиги, — сказал смеясь нападающий «Авангарда».