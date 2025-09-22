Яруллин после 1:6 от «Авангарда»: «Хуже ситуации не было в истории “Ак Барса”, наверное. Хоккеисты, раз здесь оказались, должны иметь самолюбие. Нужно переламывать это»

— Вера на первом месте. Если такие трудности есть, значит, их надо пройти и не рассыпаться. Пускай люди ищут оправдания. Нужно просто выходить и работать. Искренним болельщикам мы хотим сказать спасибо. Такой болельщик, как Антон Агафонов, который трагически погиб — это пример для всех. Как бы мы не играли, я не слышал, чтобы он негативно отзывался о ком-то. И он всей душей всегда болел за команду. Легко болеть за команду, которая всегда побеждает. Очень много встречаю болельщиков, которые искренне с командой в любом положении. Перед ними, в первую очередь, извиниться хочется.