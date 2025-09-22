Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Спартак
5
П1
X
П2

Яруллин после 1:6 от «Авангарда»: «Хуже ситуации не было в истории “Ак Барса”, наверное. Хоккеисты, раз здесь оказались, должны иметь самолюбие. Нужно переламывать это»

Казанцы разгромно уступили «Авангарду» (1:6) в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги. У команды 5 поражений в 7 матчах на старте сезона.

Источник: Спортс"

— Итог домашней серии — 4 поражения, 21 пропущенная шайба. Что не так?

— Мне кажется, и так все все понимают.

— Может, команда находится под нагрузками?

— Нет, это какие-то отправдания. Когда такой счет, то все не так.

— Как вернуть уверенность?

— Все через правильную и простую работу. Всем нравится красивый хоккей, но как показывает практика, все команды, которые проводят минимум времени с шайбой, убегают и забивают голы. Говорят, что хоккей меняется, но побеждают те команды, которые играют правильно и дисциплинированно. Это касается и удалений, и игры.

— Кажется, что ты добавил после переподписания контракта. Плюс в ротации побыл, это добавило мотивации?

— Нет. Мне уже 32 года, какая ротация может меня взбодрить? Это уже критики, они только разговаривают.

— В чем секрет спортивного долголетия?

— Как показывают наши старшие товарищи — дисциплина везде. Ты можешь не знать, что делать, но если ты будешь слушать, что тебе говорят, то все будет, как надо. Надо готовить себя по максимуму.

— Вера помогает?

— Вера на первом месте. Если такие трудности есть, значит, их надо пройти и не рассыпаться. Пускай люди ищут оправдания. Нужно просто выходить и работать. Искренним болельщикам мы хотим сказать спасибо. Такой болельщик, как Антон Агафонов, который трагически погиб — это пример для всех. Как бы мы не играли, я не слышал, чтобы он негативно отзывался о ком-то. И он всей душей всегда болел за команду. Легко болеть за команду, которая всегда побеждает. Очень много встречаю болельщиков, которые искренне с командой в любом положении. Перед ними, в первую очередь, извиниться хочется.

Наверное, хуже ситуации не было в истории. Нужно переламывать это. Только самим. Все хоккеисты, раз здесь оказались, должны иметь самолюбие. Нужно делать то, что принесет пользу команде. И если мы это все поймем и будем двигаться в одном направлении, эта ситация переломиться. Поэтому главное не сломаться, — сказал защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.