Баннер в честь погибшего болельщика «Ак Барса» Агафонова развернули перед игрой с «Металлургом»: «Твоя страсть навсегда в наших сердцах»

46-летний мужчина утонул в свой день рождения, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге. Агафонов был болельщиком «Ак Барса».

Источник: Спортс"

Перед игрой FONBET Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:6) на трибуне «Татнефть-Арене» растянули баннер, посвященный Агафонову со словами «Твоя страсть навсегда в наших сердцах».

Фото: t.me/hc_akbars/38342.