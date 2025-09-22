Баннер в честь погибшего болельщика «Ак Барса» Агафонова развернули перед игрой с «Металлургом»: «Твоя страсть навсегда в наших сердцах»

Перед игрой FONBET Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:6) на трибуне «Татнефть-Арене» растянули баннер, посвященный Агафонову со словами «Твоя страсть навсегда в наших сердцах».
Фото: t.me/hc_akbars/38342.
46-летний мужчина утонул в свой день рождения, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге. Агафонов был болельщиком «Ак Барса».
