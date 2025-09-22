Ричмонд
Панин о последнем месте «Салавата» на Востоке: «Игра не отражает наше положение в таблице. Никто не ищет крайних, никакой паники нет. Есть уверенность, что молодая команда наберет ход»

— Как оцените то, что «Салават» замыкает турнирную таблицу Востока?

— Турне Екатеринбург — Омск — Казань — не самое легкое в КХЛ, мы не довольные его результатом. В общем-то в каждой игре чемпионата у нас есть шансы, в том же Магнитогорске мы, проигрывая, взяли два очка.

Думаю, что игра не отражает наше место в турнирной таблице. Мы видим резервы, понимаем, в чем можем прибавить. Самое главное, что никто не ищет крайних, команда собрана. Так что будем ситуацию исправлять. Все придет только через труд и честное отношение к работе.

— Для вас такой старт бронзового призера — сюрприз?

— В профессиональном хоккее — не первый год. Понимал, что у команды есть потери. Что те молодые ребята, которые пришли в том числе из ВХЛ, не сразу займут места прежних лидеров и адаптируются к ведущим ролям. Наша задача — им помочь.

Очевидно, что новой команде нужно время. Но с другой стороны понимаем, что конкуренты этого времени нам не дадут — чемпионат очень жесткий, как говорится, семеро одного не ждут.

— Вы сказали, что «Салават» собран. В чем это проявляется?

— Никакой паники нет. Тренерский штаб четко держит руку на пульсе команды. Виктор Николаевич [Козлов] и его помощники проводят и индивидуальные, и командные встречи. Идет профессиональный разбор — смотрим видео, изучаем хорошие моменты и ошибки. Все друг друга поддерживают.

Есть уверенность, что молодая команда будет набирать ход и подниматься по турнирной таблице, — сказал капитан уфимского клуба.