Защитник ЦСКА Уильямс о Спронге и Гарднере: «Ребята выдают классный старт в КХЛ. Химия в команде налаживается, сезон должен пройти для них успешно»

"Такое ощущение, что у Дэниэла прошла адаптация к лиге, к команде, к новым партнерам. Он много забивает, отдает, делает много полезной работы.
Обычно ребятам, приехавшим из Северной Америки, нужно время для адаптации. Все-таки скорость, построение игры отличается. Думаю, он прекрасно себя чувствует в команде.
То же самое могу сказать про Гарднера. Ретт хорошо смотрится. Ребята выдают классный старт в КХЛ. Уверен, дальше они будут еще лучше. Химия в команде налаживается, поэтому сезон должен пройти успешно для новых ребят«, — сказал Уильямс после матча с “Металлургом” (4:5).