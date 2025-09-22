Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.80
П2
7.92
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.80
П2
6.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Авангард
6
П1
X
П2

Разин о Толчинском: «Везде пишут, будто я его “топлю”. Это неправда. Мне жалко Сергея — такая полоса, что все микроошибки приводят к голам в наши ворота или моментам»

У 30-летнего форварда 1 (0+1) очко в 6 матчах на старте сезона FONBET КХЛ.

— Сергей Толчинский провел только две смены. Это связано с ротацией или с повреждением?

— Я уже поговорил с Сергеем и успокоил его. После последней игры был вопрос про него, и почему-то мои слова переделали так, что во всех СМИ теперь пишут, будто я его «топлю». Это неправда. Мне его, честно, по-человечески и как спортсмена жалко: у него такая полоса, что все микроошибки приводят к голам [в наши ворота] или к голевым моментам.

Сегодня игра началась так, что мы приняли решение поменять две тройки. В итоге именно это и перевернуло матч. Сергей работает, и мы с ним поговорили. Он спортсмен, хоккеист, достиг определенного уровня.

Он должен понимать: он не обязан быть лучшим бомбардиром команды. Главное — оттолкнуться от того, что есть, и начать приносить пользу. У него все получится, — сказал главный тренер магнитогорцев после матча с ЦСКА (5:4).

Разин о Толчинском: «Носит на себе “гору” — нет голов, нет очков, много потерь. Желания много, но пока он до конца не понимает принцип игры “Металлурга”.