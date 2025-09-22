Разин о Толчинском: «Везде пишут, будто я его “топлю”. Это неправда. Мне жалко Сергея — такая полоса, что все микроошибки приводят к голам в наши ворота или моментам»

— Сергей Толчинский провел только две смены. Это связано с ротацией или с повреждением?
— Я уже поговорил с Сергеем и успокоил его. После последней игры был вопрос про него, и почему-то мои слова переделали так, что во всех СМИ теперь пишут, будто я его «топлю». Это неправда. Мне его, честно, по-человечески и как спортсмена жалко: у него такая полоса, что все микроошибки приводят к голам [в наши ворота] или к голевым моментам.
Сегодня игра началась так, что мы приняли решение поменять две тройки. В итоге именно это и перевернуло матч. Сергей работает, и мы с ним поговорили. Он спортсмен, хоккеист, достиг определенного уровня.
Он должен понимать: он не обязан быть лучшим бомбардиром команды. Главное — оттолкнуться от того, что есть, и начать приносить пользу. У него все получится, — сказал главный тренер магнитогорцев после матча с ЦСКА (5:4).
Разин о Толчинском: «Носит на себе “гору” — нет голов, нет очков, много потерь. Желания много, но пока он до конца не понимает принцип игры “Металлурга”.