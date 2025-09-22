Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.49
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Исаков об 0:1 от «Шанхая»: «Большое количество единоборств, стыков, “4 на 4” много играли, это говорит, что команды были заряжены. “Торпедо” оставило много сил, но чего-то не хва

Для «Торпедо» это поражение стало первым в 7 играх сезона. Команда продолжает лидировать в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 13 очками.

Источник: Спортс"

— Сегодня большое количество силовых единоборств, стыков. «4 на 4» много играли, это говорит о том, что команды были заряжены. Могу только поздравить соперника с победой.

— Насколько обидно упускать очки таким образом?

— Поражения разные бывают. Сегодня команда оставила много сил, но чего-то не хватило. Детально не могу сказать. Соперник больше хотел.

— Делали акцент, что играли с командой, состоящей из североамериканских игроков?

— Мы разговаривали об этом перед игрой. В начале было много стыков. Хотели обозначить, что к этой игре мы готовы.

— Большое количество удалений сказалось?

— Всегда удаления нарушают ритм игры. Соответственно, во втором периоде получили три удаления, те, кто оборонялась вчетвером, получили больше нагрузки. Надо внимательнее играть.

— Пропущенный гол — это усталость Кульбакова?

— Это игровой эпизод. Такие шайбы случаются. Жаль, что в наши ворота, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

«Торпедо» проиграло впервые в сезоне — 0:1 от «Шанхая». Меркли забил победный гол в овертайме, Рыбар сделал 25 сэйвов.