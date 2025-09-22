Исаков об 0:1 от «Шанхая»: «Большое количество единоборств, стыков, “4 на 4” много играли, это говорит, что команды были заряжены. “Торпедо” оставило много сил, но чего-то не хва

— Сегодня большое количество силовых единоборств, стыков. «4 на 4» много играли, это говорит о том, что команды были заряжены. Могу только поздравить соперника с победой.
— Насколько обидно упускать очки таким образом?
— Поражения разные бывают. Сегодня команда оставила много сил, но чего-то не хватило. Детально не могу сказать. Соперник больше хотел.
— Делали акцент, что играли с командой, состоящей из североамериканских игроков?
— Мы разговаривали об этом перед игрой. В начале было много стыков. Хотели обозначить, что к этой игре мы готовы.
— Большое количество удалений сказалось?
— Всегда удаления нарушают ритм игры. Соответственно, во втором периоде получили три удаления, те, кто оборонялась вчетвером, получили больше нагрузки. Надо внимательнее играть.
— Пропущенный гол — это усталость Кульбакова?
— Это игровой эпизод. Такие шайбы случаются. Жаль, что в наши ворота, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
«Торпедо» проиграло впервые в сезоне — 0:1 от «Шанхая». Меркли забил победный гол в овертайме, Рыбар сделал 25 сэйвов.