Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.49
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Радулов догнал Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. 39-летний форвард «Локомотива» набрал 10 очков в 7 матчах

Сегодня 39-летний нападающий «Локомотива» забил 3 гола в игре против «Сочи» (5:0).

Источник: Спортс"

Теперь на счету Александра Радулова 10 (6+4) баллов в 7 матчах сезона-2025/26.

Он догнал лидера гонки бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрия Силантьева («Металлург»), разделив с ним 1-е место.

На счету Силантьева 10 (4+6) баллов в 7 играх сезона.