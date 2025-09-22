Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.49
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Хартли после 5:0 с «Сочи»: «Радулов — работяга, ведет за собой партнеров. Я рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера»

Голами отметились Александр Волков, Максим Шалунов и Александр Радулов, сделавший хет-трик. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил все 24 броска по своим воротам.

Источник: Спортс"

«После эмоциональной победы над ЦСКА была опасность перед этой игрой. “Сочи” хорошо начал сезон. Сегодня утром мы говорили о предстоящем матче. Не о хоккее, а о человеческой натуре.

После такой поддержки в Москве мы не могли плохо сыграть дома. Для нас важно побеждать в Ярославле, а не говорить соперникам «добро пожаловать». Это нужно для психологии.

Радулов — классный лидер не только на льду, но и за его пределами. Он работяга, ведет за собой партнеров. Я очень рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера«, — сказал главный тренер “Локомотива” Боб Хартли.

«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. Исаев отразил все 24 броска «Сочи», Радулов сделал хет-трик.

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше