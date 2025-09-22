Хартли после 5:0 с «Сочи»: «Радулов — работяга, ведет за собой партнеров. Я рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера»

«После эмоциональной победы над ЦСКА была опасность перед этой игрой. “Сочи” хорошо начал сезон. Сегодня утром мы говорили о предстоящем матче. Не о хоккее, а о человеческой натуре.
После такой поддержки в Москве мы не могли плохо сыграть дома. Для нас важно побеждать в Ярославле, а не говорить соперникам «добро пожаловать». Это нужно для психологии.
Радулов — классный лидер не только на льду, но и за его пределами. Он работяга, ведет за собой партнеров. Я очень рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера«, — сказал главный тренер “Локомотива” Боб Хартли.
«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. Исаев отразил все 24 броска «Сочи», Радулов сделал хет-трик.