Рекордсмен ВХЛ по очкам, голам и передачам Ердаков завершил карьеру в 36 лет. У него 729 матчей в лиге с учетом плей-офф и 532 (214+318) балла

Свой последний матч в лиге 36-летний нападающий провел год назад за воронежский «Буран».

"Назрел уже такой момент, когда все принимается во внимание. Приходится принять очень плохое решение, неприятное для меня.

Посоветовавшись со всеми близкими, готов сказать, что карьеру игрока я завершаю — в классическом хоккее 5 на 5. Сейчас есть 3 на 3, может, 7 на 7 придумают (с улыбкой). Там, может быть, еще выйду. Но в целом констатирую факт", — сказал Ердаков.

На счету нападающего 729 матчей в лиге с учетом плей-офф и 532 (214+318) балла. Он также выступал за «Мечел», «Локомотив», «Сокол», «Кубань», «Торпедо» Усть-Каменогорск, «Сарыарку», «Металлург» Новокузнецк, АКМ, «Зауралье».

Кроме того, Ердаков сыграл 24 матча в регулярных чемпионатах КХЛ — за новокузнецкий «Металлург» и «Спартак». В его активе 3 (2+1) балла.