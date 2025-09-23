Рекордсмен ВХЛ по очкам, голам и передачам Ердаков завершил карьеру в 36 лет. У него 729 матчей в лиге с учетом плей-офф и 532 (214+318) балла

"Назрел уже такой момент, когда все принимается во внимание. Приходится принять очень плохое решение, неприятное для меня.
Посоветовавшись со всеми близкими, готов сказать, что карьеру игрока я завершаю — в классическом хоккее 5 на 5. Сейчас есть 3 на 3, может, 7 на 7 придумают (с улыбкой). Там, может быть, еще выйду. Но в целом констатирую факт", — сказал Ердаков.
На счету нападающего 729 матчей в лиге с учетом плей-офф и 532 (214+318) балла. Он также выступал за «Мечел», «Локомотив», «Сокол», «Кубань», «Торпедо» Усть-Каменогорск, «Сарыарку», «Металлург» Новокузнецк, АКМ, «Зауралье».
Кроме того, Ердаков сыграл 24 матча в регулярных чемпионатах КХЛ — за новокузнецкий «Металлург» и «Спартак». В его активе 3 (2+1) балла.