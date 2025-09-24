Хартли о 2:1: «Локомотиву» повезло, что после 1-го периода не проигрывал в счете. «Северсталь» одна из самых быстрых команд в лиге. Они катались, мы смотрели"

— Тяжелая игра, тяжелый первый период, нужно отдать должное сопернику — они сразу захватили инициативу, очень быстро играли, на больших скоростях. Переиграли нас. Можно сказать, нам повезло, что после первого периода не проигрывали в счете.
Потом Волков с Кирьяновым создали важный гол, дали нам энергии, удалось перехватить инициативу. В концовке смогли забить победный гол в большинстве. Сезон длинный, нельзя пройти на одном уровне, важно, что мы нашли путь к победе.
— В чем причина такого первого периода?
— Мы могли забрать инициативу, было два выхода «2 в 1», но не довели их даже до броска. Давайте быть честными — «Северсталь» одна из самых быстрых команд в лиге. Они катались, мы смотрели игру, получилось — что получилось.
— С чем связано то, что игру начинало звено Красковского?
— Хотелось начать игру против определенных звеньев соперника нашими определенными сочетаниями. Кроме того, это часто подстегивает ребят, кто выходят на первое вбрасывание, чтобы они могли задать тон игре и забрать инициативу.
— Расстроило ли Вас то, что пропустили в большинстве?
— Была потеря шайбы в зоне атаки, немного не ответственное решение. Понятно, что в такой ситуации соперник будет рисковать, бежать, им нужно отыгрываться. Допустили ошибку, соперник убежал, на этом надо учиться.
— Ждать ли Никулина и Николаева в ближайших матчах?
— Мы каждый день оцениваем наш состав, наших игроков, у каждого в тренерском штабе есть голос. Если решим, что эти ребята могут помочь, мы произведём изменения, если нет, то состав останется таким же. На данный момент Никулин и Николаев серьёзно работают, готовим их дополнительно после тренировок. Им нужно своей работой зарабатывать место в составе.
— Почему было принято решение об аренде Ярослава Лихачева?
— Разговаривал с Ярославом сегодня. Нужно было дать шанс Лихачеву играть, а не просто тренироваться. Он талантливый парень, знаем, что он будет забивать. Ему нужно продолжать работать, чтобы игра была целостная во всех трех зонах, он может этого добиться, будем следить за ним, — сказал главный тренер «Локомотива».