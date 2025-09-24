Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют — стоит проиграть матч»

Бело-голубые обыграли «Шанхай» (3:2 ОТ) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Это 3-я подряд победа «Динамо».

Источник: Спортс"

— Появилось ли чувство спокойствия после трех побед подряд, потому что после неудачного старта вас в прессе чуть ли не в отставку отправляли?

— Вы мне хоть рассказали, что происходит, потому что буду с вами честен — я выключился и даже не знал, какие переходы происходят. Старался — и сам, и чтобы игроки — не следили, какое информационное поле. Мы знаем свою профессию и знаем, что нужно делать. У нас точно не было никакой паники.

Да, возможно, вокруг нас какая-то паника и была. Наверняка она есть и сейчас, потому что ничего сверхъестественного не произошло. Мы не выправили ситуацию так, как бы нам хотелось. Но мы спокойно работаем, тренируемся и готовимся. У нас есть база, которую мы закладывали. У нас есть игроки, которые могут давать результат.

У нас не все получается, но мы уверены, что это вопрос времени, работы и отношения к делу. Вот в принципе и все. Что касается того, что меня отправляли в отставку, так меня всегда отправляют.

Любого тренера отправляют в отставку, стоит проиграть любой матч — не важно в какой день и не важно против кого. Если оставили, значит оставили. Отставят, значит отставят, — сказал главный тренер «Динамо».