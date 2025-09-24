Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют — стоит проиграть матч»

— Появилось ли чувство спокойствия после трех побед подряд, потому что после неудачного старта вас в прессе чуть ли не в отставку отправляли?
— Вы мне хоть рассказали, что происходит, потому что буду с вами честен — я выключился и даже не знал, какие переходы происходят. Старался — и сам, и чтобы игроки — не следили, какое информационное поле. Мы знаем свою профессию и знаем, что нужно делать. У нас точно не было никакой паники.
Да, возможно, вокруг нас какая-то паника и была. Наверняка она есть и сейчас, потому что ничего сверхъестественного не произошло. Мы не выправили ситуацию так, как бы нам хотелось. Но мы спокойно работаем, тренируемся и готовимся. У нас есть база, которую мы закладывали. У нас есть игроки, которые могут давать результат.
У нас не все получается, но мы уверены, что это вопрос времени, работы и отношения к делу. Вот в принципе и все. Что касается того, что меня отправляли в отставку, так меня всегда отправляют.
Любого тренера отправляют в отставку, стоит проиграть любой матч — не важно в какой день и не важно против кого. Если оставили, значит оставили. Отставят, значит отставят, — сказал главный тренер «Динамо».