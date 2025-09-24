Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют — стоит проиграть матч»

Да, возможно, вокруг нас какая-то паника и была. Наверняка она есть и сейчас, потому что ничего сверхъестественного не произошло. Мы не выправили ситуацию так, как бы нам хотелось. Но мы спокойно работаем, тренируемся и готовимся. У нас есть база, которую мы закладывали. У нас есть игроки, которые могут давать результат.