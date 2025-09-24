Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. “Нефтехимику” дифирамбы петь рано»

— Вторая подряд игра с «Автомобилистом», понимали, что будет сложно. Просили ребят сыграть самоотверженно и жестко в обороне, быстрее переходить в атаку. Поначалу не очень удавалось, но удачно забили два гола и тем самым вселили уверенность в свои силы.
Когда вели в счете, показалось, что играли в большинстве вальяжно. Может, счет повлиял. Есть еще причина, может, команда противника тоже от этого страдала, но не буду их озвучивать — это внутренняя тема.
— Действительно выдающаяся игра…
— Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, когда выиграли (речь о победе сборной России над Германией (4:3 ОТ) в финале Олимпиады-2018 — Спортс«“), а это просто игра.
— Вы «сняли скальп» с претендента на Кубок Гагарина. Команда вышла на пик?
— Нельзя так говорить, у соперника хорошая команда. Возможно, у них спад, и мы попали на этот момент, начали ловить свою игру. Это придаст нам уверенности, раскрепостит, и мы станем играть лучше.
— Потолок вашей команды виден?
— Не могу сказать, что полностью удовлетворен содержанием игры. Приятно, что нас замечают, но дифирамбы петь рано, — сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.