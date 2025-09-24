Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. “Нефтехимику” дифирамбы петь рано»

«Нефтехимик» одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче.

Источник: Спортс"

— Вторая подряд игра с «Автомобилистом», понимали, что будет сложно. Просили ребят сыграть самоотверженно и жестко в обороне, быстрее переходить в атаку. Поначалу не очень удавалось, но удачно забили два гола и тем самым вселили уверенность в свои силы.

Когда вели в счете, показалось, что играли в большинстве вальяжно. Может, счет повлиял. Есть еще причина, может, команда противника тоже от этого страдала, но не буду их озвучивать — это внутренняя тема.

— Действительно выдающаяся игра…

— Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, когда выиграли (речь о победе сборной России над Германией (4:3 ОТ) в финале Олимпиады-2018 — Спортс«“), а это просто игра.

— Вы «сняли скальп» с претендента на Кубок Гагарина. Команда вышла на пик?

— Нельзя так говорить, у соперника хорошая команда. Возможно, у них спад, и мы попали на этот момент, начали ловить свою игру. Это придаст нам уверенности, раскрепостит, и мы станем играть лучше.

— Потолок вашей команды виден?

— Не могу сказать, что полностью удовлетворен содержанием игры. Приятно, что нас замечают, но дифирамбы петь рано, — сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.