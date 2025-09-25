Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас — команда, которая борется за плей-офф»

— У них самая явная проблема в реализации моментов. А это следствие недостатка мастерства. Но это дело наживное. Реализация точно улучшится. Страшнее, когда команда не создает моментов — вот это действительно проблема. А когда она создает их много, но при этом не реализует, то это дело времени, причем недолгого, — сказал бывший генменеджер «Сибири».