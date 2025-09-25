Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас — команда, которая борется за плей-офф»

Уфимский клуб набрал 4 очка в 7 матчах и занимает последнее место в таблице Восточной конференции.

Источник: Спортс"

— В «Салавате» идет перестройка команды, и, видимо, присутствует нервозность. Хотя в плане игры, мне кажется, никаких особых проблем быть не должно. Просто надо понять, что «Салават» меняет свой статус.

Это была команда, безоговорочно попадавшая в плей-офф. А сейчас это команда, которая борется за плей-офф. Но по игре нет ничего страшного вообще. Виктор Николаевич Козлов поставил очень зрелищный, яркий, атакующий хоккей.

— «Салавату» нужно время, чтобы добиться результата?

— У них самая явная проблема в реализации моментов. А это следствие недостатка мастерства. Но это дело наживное. Реализация точно улучшится. Страшнее, когда команда не создает моментов — вот это действительно проблема. А когда она создает их много, но при этом не реализует, то это дело времени, причем недолгого, — сказал бывший генменеджер «Сибири».