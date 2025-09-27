Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Голышев о сборной: «Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное — восстановить форму, выйти в матчах за “Автомобилист”

В четверг стало известно, что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Спортс"

— Кто вас поддержал из хоккейного сообщества?

— Очень приятно, что я получил тысячи сообщений от самых разных людей. Даже ребята, с кем мало общаюсь, написали со словами поддержки. Говорили приятные слова: «Мы знаем, что ты не такой и никогда не будешь нечестно бороться, принимая допинг». Колоссальная поддержка пришла ко мне со всей страны. Хочу сказать всем огромное спасибо!

— Если хоккеисты из КХЛ тоже с этим столкнутся, могут ли они к вам обратиться, чтобы вы объяснили, как и что надо делать? А то у людей начинается паника.

— Конечно, все сразу в шоке. В первую очередь, дай бог, чтобы люди с этим вообще не сталкивались. Но если так получилось, то пусть обращаются к моим адвокатам. Я понял, что они очень сильные. Они мне по‑настоящему помогли.

— Роман Ротенберг вас поддержал и сказал, чтобы вы так сильно играли после возвращения, чтобы вас могли пригласить в декабре на международный турнир сборной.

— Очень приятно слышать такое от тренера российской сборной. Спасибо ему большое. В данной ситуации для меня сейчас самое главное — восстановить форму, набрать кондиции и выйти в матчах за «Автомобилист».

Начать снова доказывать, что я могу. И если снова заслужу вызов в сборную, то приму его с радостью и приеду в Новосибирск [на Кубок Первого канала], — сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.