Голышев о сборной: «Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное — восстановить форму, выйти в матчах за “Автомобилист”

— Очень приятно, что я получил тысячи сообщений от самых разных людей. Даже ребята, с кем мало общаюсь, написали со словами поддержки. Говорили приятные слова: «Мы знаем, что ты не такой и никогда не будешь нечестно бороться, принимая допинг». Колоссальная поддержка пришла ко мне со всей страны. Хочу сказать всем огромное спасибо!