«Анахайм» объявил о продлении контракта с Мактавишем на 6 лет. 22-летний форвард заработает 42 млн долларов

Форвард набрал 140 (60+80) очков и 170 минут штрафа в 229 матчах за «Анахайм». В прошлом сезоне Мактавиш набрал 52 (22+30) очка в 76 играх за «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды результативности. Кроме того, он стал вторым игроком в истории клуба, забросившим 50 шайб до 21 года после Пола Карией.