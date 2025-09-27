Ричмонд
28.09
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.82
X
4.53
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

«Анахайм» объявил о продлении контракта с Мактавишем на 6 лет. 22-летний форвард заработает 42 млн долларов

«Дакс» официально объявили о подписании нового соглашения с 22-летним канадским центрфорвардом сроком до конца сезона-2030/31.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что кэпхит Мактавиша по новому контракту составит 7 млн долларов, за весь срок он получит 42 млн.

Форвард набрал 140 (60+80) очков и 170 минут штрафа в 229 матчах за «Анахайм». В прошлом сезоне Мактавиш набрал 52 (22+30) очка в 76 играх за «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды результативности. Кроме того, он стал вторым игроком в истории клуба, забросившим 50 шайб до 21 года после Пола Карией.

«Сегодня особенный день для меня и моей семьи — долгосрочно связать свое будущее с “Анахаймом”. Я верю что клуб выбрал верное направление, верю в команду.

Мы строим что-то особенное, и я хочу помочь команде сделать следующий шаг к тому, чтобы стать постоянным участником плей-офф и в итоге — чемпионом", — сказал Мэйсон Мактавиш.