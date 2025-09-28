Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2

Батрак о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Он понимает, что такие деньги не получит нигде — ни в Европе, ни за океаном. Но клубу надо давать лишнюю мотивацию, иначе Саша может повя

— Как вы отнеслись к ситуации с Хмелевски: ехал в один клуб, а приехал в другой?

Источник: Спортс"

— С трех сторон рассматриваем ситуацию. «Салават» хотел продать подороже и имел право выбрать «Ак Барс», если тот дал больше. Если же «Салават» изначально договорился с «Авангардом» на такие деньги, сам Хмелевски хотел в Омск и никто никого не предупредил, то по-человечески это не очень хорошо.

Но Уфу понять можно: им нужны деньги и еще пригодился Калинюк. Если смотреть со стороны «Авангарда»: если бы Хмелевски пришел к ним, то это был бы лучший состав в КХЛ прямо здесь и сейчас. Со стороны «Ак Барса» Калинюк — это не потеря, и зарплата у него была достаточно высокая, а Хмелевски — замечательный центральный нападающий, и ему только 26 лет.

Он идеально подходит на место первого-второго центра. Хмелевски понимает, что такие деньги не получит нигде — ни в Европе, ни за океаном, да и не поедет он туда.

То, что «Ак Барс» перекупил его, не спрашивая игрока, — он имел право, хотя это и странно в современных реалиях. В Казани в любом случае надо будет давать Хмелевски лишнюю мотивацию. Нужно убеждать игроков и показывать, что у нас хороший клуб, что мы идем за Кубком.

Если «Ак Барс» это сделает и Хмелевски поймет, что здесь серьезная перспектива, то он сможет играть в хоккей с хорошей мотивацией как раньше. В ином случае он может просто повянуть в команде, где все не очень хорошо, — сказал комментатор.