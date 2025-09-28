Батрак о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Он понимает, что такие деньги не получит нигде — ни в Европе, ни за океаном. Но клубу надо давать лишнюю мотивацию, иначе Саша может повя

Но Уфу понять можно: им нужны деньги и еще пригодился Калинюк. Если смотреть со стороны «Авангарда»: если бы Хмелевски пришел к ним, то это был бы лучший состав в КХЛ прямо здесь и сейчас. Со стороны «Ак Барса» Калинюк — это не потеря, и зарплата у него была достаточно высокая, а Хмелевски — замечательный центральный нападающий, и ему только 26 лет.