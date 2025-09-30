Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Кудашов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «У “Динамо” был недонастрой. После 3 побед подряд успокоились, думали — вышли из череды проигрышей»

«Динамо» проиграло команде из Нижнекамска в домашнем матче со счетом 2:3.

Источник: Спортс"

— Первая половина игры была плохая: и по движению, и по содержанию. Когда стали проигрывать 0:2, чуть-чуть включились. Ближе к концу стали нормально играть.

— С чем вы связываете такую игру? Команду настигло успокоение, и отдых не пошел на пользу?

— Успокоились. Три победы подряд, думали, что вышли из череды проигрышей, поэтому была успокоенность. Был недонастрой.

— Большинство сегодня могло спасти «Динамо», но оно не заработало. Гусев много бросал, чувствовалось, что он хотел набрать 700-е очко заброшенной шайбой.

— Давайте отдадим должное сопернику: и вратарь, и игроки пластались под шайбы. Команда играла организованно в меньшинстве.

— Артем Чернов вышел с позиции крайнего нападающего, хотя он центральный. Почему сделали выбор в пользу него, а не в пользу Александра Кисакова, для которого такая роль привычнее?

— Когда играют неравные составы, задействовано много нападающих. У нас все центральные задействованы и в большинстве, и в меньшинстве, поэтому их не хватает. И, когда мы имеем на краю центрального нападающего, легче составлять звенья после смен в неравных составах, — сказал главный тренер «Динамо».

Гусев набрал 700-е очко в КХЛ. Больше только у Шипачева, Мозякина и Радулова.