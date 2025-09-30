Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Гришин о 3:2 с «Динамо»: «Нефтехимик» действовал самоотверженно в обороне. У нас ребята на эмоциональном подъеме, всей командой стараемся играть друг за друга"

«Нефтехимик» одержал победу в выездном матче со счетом 3:2.

Источник: Спортс"

— После прошлой игры дали ребятам отдохнуть. Показалось, что отдых дал дополнительные силы. Хорошо двигались, создавали и реализовывали моменты. В обороне играли самоотверженно и забили свои голы.

— Для Артема Кудашова был особенный матч, вы отдельно с ним разговаривали?

— Ничего не говорили, понимаю, что у него было особое отношение к этой игре. Лишний раз успокаивать смысла нет, он профессиональный хоккеист. Пришлось использовать его в атаке из‑за травм нападающих.

— Отдельно говорили о 700 очках Гусева перед матчем?

— Мы Никиту поздравляем, у нас в команде за такие вещи призы даются, но секрет какие. Об этой цифре я сам узнал только после игры.

— Концовка получилось нервной, что к такому привело?

— «Динамо» атакует, у них квалифицированные игроки, которые должны рано или поздно забивать.

— Как удается сохранять победную серию, несмотря на то, что лазарет пополняется?

— У нас в команде такая обстановка, ребята на эмоциональном подъеме. Заходят новые ребята, берут на себя бремя лидерства. Но мы всей командой стараемся играть друг за друга. Да, непростая ситуация, но пока справляемся.

— Кто из игроков «Динамо» мог бы усилить «Нефтехимик»?

— Сложно сразу ответить. «Динамо» обладает хорошим подбором игроков. Не отказался бы от Артема Чернова или Данилы Прохорова. Что уж там говорить об остальных мастерах. Сейчас наша команда хорошо играет, я доволен ребятами, ничего менять не хочется, — сказал главный тренер «Нефтехимика».