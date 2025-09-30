Гришин о 3:2 с «Динамо»: «Нефтехимик» действовал самоотверженно в обороне. У нас ребята на эмоциональном подъеме, всей командой стараемся играть друг за друга"

— После прошлой игры дали ребятам отдохнуть. Показалось, что отдых дал дополнительные силы. Хорошо двигались, создавали и реализовывали моменты. В обороне играли самоотверженно и забили свои голы.
— Для Артема Кудашова был особенный матч, вы отдельно с ним разговаривали?
— Ничего не говорили, понимаю, что у него было особое отношение к этой игре. Лишний раз успокаивать смысла нет, он профессиональный хоккеист. Пришлось использовать его в атаке из‑за травм нападающих.
— Отдельно говорили о 700 очках Гусева перед матчем?
— Мы Никиту поздравляем, у нас в команде за такие вещи призы даются, но секрет какие. Об этой цифре я сам узнал только после игры.
— Концовка получилось нервной, что к такому привело?
— «Динамо» атакует, у них квалифицированные игроки, которые должны рано или поздно забивать.
— Как удается сохранять победную серию, несмотря на то, что лазарет пополняется?
— У нас в команде такая обстановка, ребята на эмоциональном подъеме. Заходят новые ребята, берут на себя бремя лидерства. Но мы всей командой стараемся играть друг за друга. Да, непростая ситуация, но пока справляемся.
— Кто из игроков «Динамо» мог бы усилить «Нефтехимик»?
— Сложно сразу ответить. «Динамо» обладает хорошим подбором игроков. Не отказался бы от Артема Чернова или Данилы Прохорова. Что уж там говорить об остальных мастерах. Сейчас наша команда хорошо играет, я доволен ребятами, ничего менять не хочется, — сказал главный тренер «Нефтехимика».