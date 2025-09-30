Ричмонд
Хоккей. КХЛ
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
Хоккей. КХЛ
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
Хоккей. КХЛ
СКА
2
:
Торпедо
5
Хоккей. КХЛ
Барыс
3
:
Адмирал
0
Хоккей. КХЛ
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
Хоккей. КХЛ
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
Тамбиев про 0:3 с «Барысом»: «Адмирал» сражался, но не хватало свежести и резкости. Наша самая слабая игра в сезоне"

— Мы опасались того, что произошло. Нам не хватает резкости. Соперник нас превосходил, инициатива была у них. Мы старались выправить ситуацию. В таких матчах важно, кто первый забьет. Ребята сражались, но нам не хватало свежести и резкости.

Источник: Sports

— В прошлой игре вы забили четыре, а в этой игре — ни одного. Планируете вносить коррективы в атаку?

— У нас не так много боевых единиц, пока не знаю.

— «Адмирал» близок к зоне плей‑офф, вы считаете такой результат успешным?

— Я отталкиваюсь от игры. До этого в семи матчах игра была неплохой. С «Барысом» была наша самая слабая игра в сезоне. Мы отталкиваемся от качества игры, его не было.

— Как оцените Шестакова?

— Он может играть лучше, результативнее. Мы ждем от него большего, — сказал тренер «Адмирала».