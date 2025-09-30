Тамбиев про 0:3 с «Барысом»: «Адмирал» сражался, но не хватало свежести и резкости. Наша самая слабая игра в сезоне"

— В прошлой игре вы забили четыре, а в этой игре — ни одного. Планируете вносить коррективы в атаку?
— У нас не так много боевых единиц, пока не знаю.
— «Адмирал» близок к зоне плей‑офф, вы считаете такой результат успешным?
— Я отталкиваюсь от игры. До этого в семи матчах игра была неплохой. С «Барысом» была наша самая слабая игра в сезоне. Мы отталкиваемся от качества игры, его не было.
— Как оцените Шестакова?
— Он может играть лучше, результативнее. Мы ждем от него большего, — сказал тренер «Адмирала».