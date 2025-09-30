Ричмонд
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Бобровский не пропустил в 1-м матче за «Флориду» на текущей предсезонке. Вратарь отразил 11 бросков «Каролины» за 30 минут и стал 2-й звездой

37-летний вратарь вышел в старте на выставочный матч против «Каролины» (4:3 ОТ).

За отведенные ему 30 минут игры россиянин отразил все 11 бросков соперника.

Затем он уступил место в воротах 24-летнему Куперу Блэку, отразившему 5 из 8 бросков.

В итоге Бобровского признали второй звездой встречи.