Артем Кудашов об игре с «Динамо» при проблемах с освещением: «Глаза не резало, но в чужой зоне было мало света — немного непривычно. Приезжаешь, и как будто тень какая-то»

Первый раз в роли форварда с краю я сыграл в прошлом матче в третьем периоде в связи с травмами других ребят. Поначалу было непривычно, но защитники и нападающие в современном хоккее играют как в обороне, так и в атаке, поэтому через несколько смен я все равно адаптировался«, — сказал защитник Кудашов, находящийся в “Нефтехимике” в аренде.