Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.25
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2

Ларионов о СКА после 2:5 от «Торпедо»: «Не хватает “мусорных” шайб. Не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1−3−1 — хороши любые

Клуб из Санкт-Петербурга дома проиграл «Торпедо» (2:5) в матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

«Нужно в каждом матче доставать из себя. Забивать те голы, которые мы хотим забивать. Нам не хватает “мусорных” шайб — после добиваний, подставлений, помехи вратарю. Мы пытаемся создавать красивые моменты, но иногда нужно упрощать игру и просто бросать.

Вы видели в первом периоде, когда Голди [Николай Голдобин] вместо броска отдавал на Рокко [Грималди], который был уже в углу площадки. Чистый голевой момент.

Иногда нужно играть проще. Без бросков не бывает голов. Мы не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1−3−1 — любые средства для взятия ворот хороши. Это детали, которые нам нужно улучшать", — сказал главный тренер СКА.