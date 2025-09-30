Ларионов о СКА после 2:5 от «Торпедо»: «Не хватает “мусорных” шайб. Не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1−3−1 — хороши любые

«Нужно в каждом матче доставать из себя. Забивать те голы, которые мы хотим забивать. Нам не хватает “мусорных” шайб — после добиваний, подставлений, помехи вратарю. Мы пытаемся создавать красивые моменты, но иногда нужно упрощать игру и просто бросать.
Вы видели в первом периоде, когда Голди [Николай Голдобин] вместо броска отдавал на Рокко [Грималди], который был уже в углу площадки. Чистый голевой момент.
Иногда нужно играть проще. Без бросков не бывает голов. Мы не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1−3−1 — любые средства для взятия ворот хороши. Это детали, которые нам нужно улучшать", — сказал главный тренер СКА.