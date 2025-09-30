Ларионов о СКА после 2:5 от «Торпедо»: «Не хватает “мусорных” шайб. Не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1−3−1 — хороши любые

Иногда нужно играть проще. Без бросков не бывает голов. Мы не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1−3−1 — любые средства для взятия ворот хороши. Это детали, которые нам нужно улучшать", — сказал главный тренер СКА.