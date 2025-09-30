Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.25
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2

Гридин забросил 2-ю шайбу за «Калгари» на предсезонке — «Сиэтлу». Форвард также забил победный буллит и стал 1-й звездой матча

Форвард «Флэймс» также стал автором победного буллита в выставочном матче с «Кракеном» (2:1 Б) и был признан первой звездой встречи.

Источник: Спортс"

Во втором периоде 19-летний россиянин сравнял счет. Это был его 2-й гол на текущей предсезонке.

Сегодня Гридин (16:06, 0:52 — в большинстве, полезность «+1») отметился 2 бросками в створ и 1 блоком, также допустил 2 потери.