Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.25
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2

Шабанов остался без очков в 3-м подряд матче на предсезонке НХЛ. У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ за 16:01 в матче с «Рейнджерс»

Форвард «Айлендерс» принял участие в выставочном матче с «Рейнджерс» (2:3 ОТ).

24-летний россиянин (16:01, 1:42 — в большинстве) отметился 1 броском в створ (при 1 промахе), 1 блоком, 1 силовым приемом и 1 перехватом.

Шабанов пока не впечатляет в НХЛ — ближе к фарм-клубу, чем к основе «Айлендерс».