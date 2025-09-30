Ричмонд
Рябкин получил травму нижней части тела в матче с «Флоридой» на предсезонке. Форварду «Каролины» (5 хитов за 6:21) потребовалась помощь, чтобы уйти в раздевалку

18-летний форвард сыграл за «Каролину» в выставочном матче против «Пантерс» (3:4 ОТ).

Во втором периоде Рябкин попытался применить силовой прием против форварда «Флориды» Энтони-Джона Грира, после чего его толкнул защитник южан Джейк Ливингстон.

Рябкин вернулся на скамейку «Харрикейнс», не опираясь на левую ногу. Ему потребовалась помощь, чтобы уйти в раздевалку. После матча новой информации о травме не появилось.

Россиянин был выбран «Каролиной» во 2-м раунде драфта НХЛ-2025 под общим 62-м номером. До травмы Рябкин (6:21, 0:12 — в большинстве) применил 5 силовых приемов и получил малый штраф.