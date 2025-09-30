Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.25
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2

Мозякин о «Металлурге»: «Парни играют хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. Пока не получается довести дело до спокойного конца, но работа ведется»

С 16 очками после 10 матчей магнитогорцы возглавляют таблицу Восточной конференции в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Что вы думаете о том, как «Металлург» выступает в этом сезоне?

— По игре «Магнитки» скажу, что начало сезона, домашние матчи складываются по‑разному. Но видно было, что парни играли хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. И в Казани был показательный матч, когда «Металлург» забил пять голов в первом периоде. Потом пропустили, в итоге 6:3, но в целом мне очень понравилась игра.

И вообще в последних матчах мы забиваем по пять голов. Правда, у нас сейчас где‑то в играх не получается довести дело до спокойного конца.

Начинаем пропускать, хотя уверенно ведем в счете. Но я знаю, над этим работа ведется. Так что, думаю, все исправится. А игра команды станет еще лучше и красивее, — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга».