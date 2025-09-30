Мозякин о «Металлурге»: «Парни играют хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. Пока не получается довести дело до спокойного конца, но работа ведется»

— По игре «Магнитки» скажу, что начало сезона, домашние матчи складываются по‑разному. Но видно было, что парни играли хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. И в Казани был показательный матч, когда «Металлург» забил пять голов в первом периоде. Потом пропустили, в итоге 6:3, но в целом мне очень понравилась игра.