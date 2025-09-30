Форвард «Шанхая» Квинни: «Россия прекрасна, Санкт‑Петербург — невероятный город, где все готовы помочь. Я здесь недолго, но мне все нравится»

— Мне помогло принять решение мое агентство, они рассказали мне очень много хороших вещей о России. Кроме того, я общался со своими друзьями, которые играют в КХЛ. Например, Байрон Фроуз, который играет в «Локомотиве», очень советовал принять это предложение.