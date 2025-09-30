Ричмонд
Комтуа о «Динамо» после 2:3 с «Нефтехимиком»: «Выглядели как старики, стыдно за такой результат и игру. В прошлом сезоне тоже не очень хорошо начали, какая-то плохая традиция»

Московский клуб проиграл «Нефтехимику» (2:3) в домашнем матче чемпионата FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

"Мы просто ничего не показали в первых двух периодах. Проснулись только к третьему. Вот такой хоккей мы должны были показывать и в первых двадцатиминутках. Стыдно за такой результат и игру. Мы выглядели как старики, мы можем лучше играть.

Мы должны быть примером для наших молодых ребят. Но мне понравилось, как мы вернулись в игру. Немного не хватило везения, чтобы спасти матч. Показали сопернику характер, но сделали это слишком поздно. Надо играть так с первых минут, и тогда победы придут.

Почему такой тяжелый старт у команды? К сожалению, в прошлом сезоне мы тоже не очень хорошо начали. Какая-то плохая традиция. Честно, сложно сказать, в чем проблема, но будем работать все вместе и становиться лучше", — сказал канадский форвард бело-голубых.