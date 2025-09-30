Ричмонд
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Бирон о замене Баркова во «Флориде»: «У Малкина заканчивается контракт, он в слабой команде — его обменяют в этом сезоне, думаю»

Ранее капитан «Пантерс» Александр Барков порвал связки колена и пропустит от 7 до 9 месяцев.

Источник: Спортс"

"Если вы собираетесь действовать агрессивно и хотите выбить хоум-ран, то идите за Евгением Малкиным. У него заканчивается контракт, он играет в слабой команде… Думаю, его обменяют в этом сезоне.

Чарли Койл всегда был универсальным игроком. В зависимости от того, как будут идти дела у «Коламбуса», он тоже может стать целью", — сказал бывший вратарь клубов НХЛ, аналитик TSN Мартен Бирон.

Маршанд о травме Баркова: «Он лучший двусторонний хоккеист мира, незаменимый. “Флорида” постарается заполнить дыру, приложив больше усилий».