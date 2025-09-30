Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
П1
2.20
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Трактор
П1
2.50
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Флери украсил машины игроков «Питтсбурга» наклейками с номером 29 и цветами перед прощальным матчем. Летанг отреагировал: «Когда Малкин прибежал с криками, я понял — что-то не так»

Ранее 40-летний голкипер вышел на один период предсезонной встречи с «Коламбусом» (4:1). Накануне Флери украсил машины одноклубников наклейками с номером 29 и цветами.

Источник: Спортс"

"Он всегда придумывает что-то новое. Не понимаю, как ему это удается. Еще больше впечатляет отсутствие улик: нет никаких видеозаписей того, как он это делает.

Мы знаем, что это он, но у нас нет доказательств, кроме цифры 29 на моей двери", — отреагировал Сидни Кросби.

«Когда Малкин прибежал с криками, я понял, что что-то не так. Я знал, что меня не пощадят», — сказал Крис Летанг.

Фото: instagram.com/allhockeyculture/

Мартон о ЧМ-2025: «Было весело. Флери сшил манжеты на штанах у Фантилли, и Адам не мог продеть в них ноги».