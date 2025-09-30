Флери украсил машины игроков «Питтсбурга» наклейками с номером 29 и цветами перед прощальным матчем. Летанг отреагировал: «Когда Малкин прибежал с криками, я понял — что-то не так»

"Он всегда придумывает что-то новое. Не понимаю, как ему это удается. Еще больше впечатляет отсутствие улик: нет никаких видеозаписей того, как он это делает.
Мы знаем, что это он, но у нас нет доказательств, кроме цифры 29 на моей двери", — отреагировал Сидни Кросби.
«Когда Малкин прибежал с криками, я понял, что что-то не так. Я знал, что меня не пощадят», — сказал Крис Летанг.
Фото: instagram.com/allhockeyculture/
Мартон о ЧМ-2025: «Было весело. Флери сшил манжеты на штанах у Фантилли, и Адам не мог продеть в них ноги».