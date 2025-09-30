Гру о 3:6 от «Спартака»: «Разочарован, “Трактор” не заслужил победу. У Ливо много хороших эпизодов, не ждал, что он сразу забросит 49 шайб»

— Разочарован усилиями нашей команды в этом матче, сегодня мы не заслужили победы.
— Ливо в большинстве в концовке матча играл на лицевой линии и пятачке. Это ситуативное решение или тренерская задумка?
— Этот компонент мы отрабатываем. У Ливо сейчас много хороших эпизодов, он принимает хорошие решения. Но вратарь хорошо играет или шайба просто не попадает в ворота. Я не ждал, что он сразу после подписания забросит 49 шайб. На сегодняшний момент у него 12−13 очков. В шайбе Светлакова тоже есть его заслуга.
— У Дриджера было повреждение?
— У него не было травмы, заменить вратаря — мое решение.
— Как оцените возвращение Григоренко?
— Мне понравились усилия Михаила на льду, он уверенно действовал с шайбой, создавал моменты, рад вновь его видеть на площадке, — сказал главный тренер «Трактора».