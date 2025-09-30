Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
01.10
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.14
П2
5.25
Хоккей. КХЛ
01.10
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
01.10
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.18
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
01.10
Барыс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.19
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Трактор
3
П1
X
П2

Гру о 3:6 от «Спартака»: «Разочарован, “Трактор” не заслужил победу. У Ливо много хороших эпизодов, не ждал, что он сразу забросит 49 шайб»

Челябинский клуб проиграл на выезде со счетом 3:6.

Источник: Спортс"

— Разочарован усилиями нашей команды в этом матче, сегодня мы не заслужили победы.

— Ливо в большинстве в концовке матча играл на лицевой линии и пятачке. Это ситуативное решение или тренерская задумка?

— Этот компонент мы отрабатываем. У Ливо сейчас много хороших эпизодов, он принимает хорошие решения. Но вратарь хорошо играет или шайба просто не попадает в ворота. Я не ждал, что он сразу после подписания забросит 49 шайб. На сегодняшний момент у него 12−13 очков. В шайбе Светлакова тоже есть его заслуга.

— У Дриджера было повреждение?

— У него не было травмы, заменить вратаря — мое решение.

— Как оцените возвращение Григоренко?

— Мне понравились усилия Михаила на льду, он уверенно действовал с шайбой, создавал моменты, рад вновь его видеть на площадке, — сказал главный тренер «Трактора».