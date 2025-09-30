Ричмонд
Батрак про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Один россиянин забил больше всех, другой стал самым высокооплачиваемым, приятно. Кирилл всем доволен, не было выкручивания рук, думаю»

Во вторник 28-летний форвард подписал новое соглашение с «Уайлд» на 8 лет. Контракт Капризова стал самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме.

Источник: Спортс"

"Для меня самое главное, что Кирилл Капризов, пусть и временно, является обладателем самого большого контракта в истории хоккея. Приятно, что один российский хоккеист забил больше всех, а другой стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ.

Это круто, что наши парни так здорово играют. Думаю, что Капризов всем доволен в «Миннесоте». Не было никакого выкручивания рук. Просто Кирилл — хороший парень, и он понимает, что ему все нравится в клубе. А Билл Герин убедил Капризова в том, что вокруг него будет строиться команда. Это и так было очевидно.

Если бы стороны не подписали контракт, это было бы в минус руководству клуба, там бы накинулись болельщики. Поэтому у него был единственный — вариант повысить зарплату. Это тот случай, когда все хорошо и замечательно. Радуемся за наших и «Миннесоту». Не вижу никаких минусов в этом подписании", — сказал комментатор Артем Батрак.