Тамбиев о драке вратарей: «Это североамериканское шоу, не поддерживаю. У “Авангарда” есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей. А у нас если Гуска сломается, кто играть будет?»

На 49-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ произошла драка между вратарями Гуской и Андреем Мишуровым.
— Настрой у ребят хороший. Но первые шайбы… уверенность у любой команды пропадет, тяжело переломить ход матча. Ребята хорошо готовились. И двигались мы лучше, чем в Астане. Пятый день, движение было неплохое. Но эти легкие голы в самом начале подкосят любого.
— Вратаря и должны были отправить на скамейку?
— Вы хотели, чтобы я сел туда на пять минут? Я могу.
— Почему Шугаева поставили под «Авангард»?
— У нас тренер вратарей так решил. Может, ему приснилось? Сон приснился, Шугаев в нем приснился. Он почему-то был уверен, что играть будет Шугаев. Тут ни добавить ни убавить.
— Вы недовольны дракой?
— Как я уже сказал, я не поддерживаю такие драки. Это североамериканское шоу. Кроме того, что делать, если вратарь получит травму? Это у «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей подряд. А у нас если Гуска сломается, то кто играть будет?
— У него проблемы какие-то?
— Не знаю, еще не видел доктора, — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
?Драка вратарей в КХЛ! Сразились так, что позавидуют тафгаи.