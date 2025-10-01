Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Тамбиев о драке вратарей: «Это североамериканское шоу, не поддерживаю. У “Авангарда” есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей. А у нас если Гуска сломается, кто играть будет?»

Адмирал«проиграл “Авангарду” со счетом 1:6. В стартовом составе команды вышел вратарь Дмитрий Шугаев, но после 3 пропущенных шайб его заменил Адам Гуска.

Источник: Спортс"

На 49-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ произошла драка между вратарями Гуской и Андреем Мишуровым.

— Настрой у ребят хороший. Но первые шайбы… уверенность у любой команды пропадет, тяжело переломить ход матча. Ребята хорошо готовились. И двигались мы лучше, чем в Астане. Пятый день, движение было неплохое. Но эти легкие голы в самом начале подкосят любого.

— Вратаря и должны были отправить на скамейку?

— Вы хотели, чтобы я сел туда на пять минут? Я могу.

— Почему Шугаева поставили под «Авангард»?

— У нас тренер вратарей так решил. Может, ему приснилось? Сон приснился, Шугаев в нем приснился. Он почему-то был уверен, что играть будет Шугаев. Тут ни добавить ни убавить.

— Вы недовольны дракой?

— Как я уже сказал, я не поддерживаю такие драки. Это североамериканское шоу. Кроме того, что делать, если вратарь получит травму? Это у «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей подряд. А у нас если Гуска сломается, то кто играть будет?

— У него проблемы какие-то?

— Не знаю, еще не видел доктора, — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

?Драка вратарей в КХЛ! Сразились так, что позавидуют тафгаи.