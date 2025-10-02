Десятков о том, что ему вручили руль ВАЗ после победы: «У меня первая машина — пикап на основе “четверки”, а вторая — “семерка”. Этот руль мне очень хорошо знаком»

После матчей лучшему игроку «Лады» традиционно вручается символический подарок — руль от машины ВАЗ.
— Потеряли еще одного игрока, и достаточно надолго — Ожгихина. Также повреждение у Дяденькина, поэтому ситуация у нас не самая приятная.
— Есть ли информация о возможном усилении?
— Каждый тренер хотел бы усилить свою команду, увидеть новых игроков, которые сильнее нынешних. Но ответить на ваш вопрос не могу. Да, работа ведется и будет вестись весь сезон до дедлайна. Пока мы работаем с нашими внутренними резервами.
— Что почувствовали, когда вам в раздевалке вручили руль?
— Знаете, у меня первая машина — пикап на основе «четверки», а вторая — «семерка». Поэтому этот руль мне очень хорошо знаком.
Но я его потом тихонько вернул Димке Кугрышеву, чтобы он остался внутри коллектива. Надеюсь, что уже в следующем матче его заслужит кто-то из других ребят, — сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.