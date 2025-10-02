Десятков о том, что ему вручили руль ВАЗ после победы: «У меня первая машина — пикап на основе “четверки”, а вторая — “семерка”. Этот руль мне очень хорошо знаком»

— Каждый тренер хотел бы усилить свою команду, увидеть новых игроков, которые сильнее нынешних. Но ответить на ваш вопрос не могу. Да, работа ведется и будет вестись весь сезон до дедлайна. Пока мы работаем с нашими внутренними резервами.