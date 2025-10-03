Кудашов о концовке матча с «Трактором»: «Она очень детская, не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Надо было просто доиграть и удержать счет»

— Думаю, получилась интересная игра. Играли хорошо — от начала и до конца. Интригу зрителям дали. Могу сказать, что доволен.
— Вели всю игру и фактически доминировали, но как допустили эту ситуацию в концовке? Чего не хватило, чтобы спокойно довести игру?
— Мы для зрителей сыграли. Хотели, чтобы они посмотрели овертайм.
— Алексей Николаевич, и все-таки: в начале вы сказали, что довольны командой, но, если честно, по вам сейчас точно не сказать, что вы довольны. Все-таки сильно расстроились из-за такой концовки?
— Она очень детская. Очень. Не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Но, если отвечать на предыдущий вопрос, то надо было держать шайбу. Не надо было лишний раз атаковать, а надо было просто доиграть и удержать счет.
Однако ничего страшного. Ошибки для того нам и даются по жизни, чтобы их исправлять, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Чудо-камбэк «Трактора» — с 0:2 за минуту до конца! В меньшинстве и с пустыми воротами.
Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.