Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.21
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.35
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Лада
4
П1
X
П2

Кудашов о концовке матча с «Трактором»: «Она очень детская, не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Надо было просто доиграть и удержать счет»

Челябинская команда ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам.

Источник: Спортс"

— Думаю, получилась интересная игра. Играли хорошо — от начала и до конца. Интригу зрителям дали. Могу сказать, что доволен.

— Вели всю игру и фактически доминировали, но как допустили эту ситуацию в концовке? Чего не хватило, чтобы спокойно довести игру?

— Мы для зрителей сыграли. Хотели, чтобы они посмотрели овертайм.

— Алексей Николаевич, и все-таки: в начале вы сказали, что довольны командой, но, если честно, по вам сейчас точно не сказать, что вы довольны. Все-таки сильно расстроились из-за такой концовки?

— Она очень детская. Очень. Не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Но, если отвечать на предыдущий вопрос, то надо было держать шайбу. Не надо было лишний раз атаковать, а надо было просто доиграть и удержать счет.

Однако ничего страшного. Ошибки для того нам и даются по жизни, чтобы их исправлять, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

Чудо-камбэк «Трактора» — с 0:2 за минуту до конца! В меньшинстве и с пустыми воротами.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.