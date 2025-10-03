Ричмонд
Владелец «Миннесоты» о Капризове: «Многие считают, что Кирилл входит в тройку лучших игроков НХЛ. Его контракт является самым крупным в истории лиги»

Ранее форвард продлил контракт с «Уайлд» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

Источник: Спортс"

"Этот контракт, безусловно, является самым крупным контрактом, выплаченным игроку в истории НХЛ.

Многие считают, что Кирилл входит в тройку лучших игроков НХЛ«, — сказал владелец “Миннесоты” Крэйг Липолд.