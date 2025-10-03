Голдобин про 1:3 от «Спартака» и критике от Ларионова: «В “Гарри Поттере” не одна часть, у нас тоже. Новая команда, тяжело, тем более на родной арене. Через многое переступал»

— Бывают такие игры, плохо сыграли.
— Ларионов жестко сказал про вас. Был разговор?
— Первая игра, ничего страшного, все впереди. Знаете, в «Гарри Поттере» не одна часть, у нас тоже много частей впереди. Новая команда, тяжело, тем более играть на родной арене всегда тяжело. Через многое переступал. Результат не очень хороший, но такое бывает, — сказал Николай Голдобин.
Ларионов о Голдобине против «Спартака»: «Если нет сердца, огня, один талант не поможет. Можно добиваться личных успехов, но перебороть себя, помочь команде — этих качеств пока не вижу».