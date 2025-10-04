«Ак Барс» не ведет переговоров с Бэбкоком и Тортореллой. Клуб не связывался со специалистами («Чемпионат»)

По ходу карьеры Бэбкок тренировал «Анахайм», «Детройт», «Торонто», «Коламбус» и сборную Канады. Он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), Кубок Стэнли (2008), чемпионат мира (2004), а также Кубок мира (2016). 62-летний специалист не работает на профессиональном уровне с 2023 года.