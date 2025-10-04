Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
05.10
Сибирь
:
Барыс
П1
2.03
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
05.10
Спартак
:
Металлург Мг
П1
2.55
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
05.10
Салават Юлаев
:
Сочи
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
05.10
Лада
:
Адмирал
П1
2.95
X
4.20
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
5
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

«Ак Барс» не ведет переговоров с Бэбкоком и Тортореллой. Клуб не связывался со специалистами («Чемпионат»)

Ранее появилась информация, что североамериканские тренеры входят в шорт-лист казанского клуба для замены Анвара Гатиятулина.

Источник: Спортс"

Как сообщает «Чемпионат», эти сведения связаны с агентской деятельностью. Представители «Ак Барса» не связывались и не делали звонков Бэбкоку или Торторелле.

По ходу карьеры Бэбкок тренировал «Анахайм», «Детройт», «Торонто», «Коламбус» и сборную Канады. Он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), Кубок Стэнли (2008), чемпионат мира (2004), а также Кубок мира (2016). 62-летний специалист не работает на профессиональном уровне с 2023 года.

Торторелла в прошлом сезоне возглавлял «Филадельфию», на данный момент 67‑летний специалист входит в штаб сборной США. В 2004 году он выиграл Кубок Стэнли с «Тампой».