Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Лада
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
1
:
Барыс
0
П1
X
П2

Берлев о 2 победах «Салавата» подряд: «Сейчас любые позитивные эмоции идут в копилочку. Надо за них цепляться и наращивать успех»

«Салават Юлаев» впервые в сезоне одержал 2 победы подряд.

Источник: Спортс"

— Непростой матч, вначале где-то переигрывали соперника по движению, начали с быстрого гола. Но второй период показал, что нам есть над чем работать. Соперник добавил, мы где-то просели, но хорошо, что в третьем периоде вернули свою игру и добились победы.

— У вас первый матч после долгой паузы. Как чувствовали себя на льду, как состояние?

— Все замечательно, рад наконец-то вернуться. Эмоции, атмосфера в раздевалке — все супер.

— Как раз об атмосфере: как вам играть на «Уфа-Арене» при поддержке домашних трибун?

— Прекрасно, болельщики просто замечательные.

— У команды две победы подряд. Насколько эти позитивные эмоции помогут на выездной серии и вообще в дальнейших играх?

— Конечно, сейчас любые позитивные эмоции идут в копилочку. Надо за них обязательно цепляться и наращивать успех, — сказал нападающий «Салавата Юлаева» Антон Берлев.

«Салават» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд. Команда Козлова идет 11-й на Востоке.