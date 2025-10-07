Разин после 5:1 с «Торпедо»: «Лед — дерьмо. Там подпрыгнуло, тут подпрыгнуло. Призываю лигу обратить внимание на Бойкова — антихоккеист, несколько раз чуть не нанес травму»

«Металлург» выиграл выездной матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. В концовке встречи между игроками произошло несколько потасовок. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов — за удар клюшкой.
После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.
— Эмоциональный матч? Не согласен. Все спокойно, все контролировалось. Жаль, что начался не хоккей. Можно было все предотвратить, но не получилось. Повторюсь: надо уметь проигрывать. Это должно стать уроком для людей.
— Можно сказать, что на старте переиграли тактически «Торпедо»?
— Я считаю, что мы все периоды контролировали. Могу повторить: в Нижнем Новгороде одна из самых шумных арен в силу акустики, заполняемости.
— Что с Набоковым?
— У него недомогание появилось за несколько часов до игры.
— Стоит отметить, что Федоров еще и принял бой в конце игры?
— Да, можно сказать, что прошел крещение.
— В третьем периоде была установка играть в энергосберегающий хоккей?
— Честно сказать, тут лед — дерьмо. Там подпрыгнуло, тут подпрыгнуло. Я призываю лигу обратить внимание, особенно на хоккеиста Бойкова, который несколько раз чуть не нанес травму. Если он не сделал это сейчас, то не значит, что не сделает потом. Если Плотникова за его бэкграунд отстраняют на два матча…
Бойков не хоккеист, это антихоккеист. Взять НХЛ, предсезонный матч «Тампы» и «Флориды». Там переросло все в побоище, и что по итогу: 100 тысяч долларов штраф клубу, 25 — тренеру. Если тут мне за критику судей штраф 300−500 тысяч рублей давали… Было видно, что Бойков хотел нанести травму. И за такое надо наказывать, — сказал Андрей Разин.
10 октября «Металлург» сыграет с «Торпедо» в Магнитогорске.