Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
11.10
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Авангард
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Жамнов после 2:1 с «Салаватом»: «Мне не все нравится. Домашняя серия прошла с перепадами. Пока у “Спартака” нет необходимого рисунка и целостности игры»

Сегодня клуб обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче со счетом 2:1.

Источник: Спортс"

— Мне пока не все нравится. Домашняя серия закончена, но она прошла с перепадами. Пока у нас нет необходимого рисунка и целостности игры, которую хотим видеть. Надеюсь, что в ближайшее время стабилизируемся.

— Такое ощущение, что Ружичка слишком «сытый». Пытаетесь его разбудить?

— Пытаемся разбудить. И не только Ружичку. Есть другие игроки, до которых пытаемся достучаться, — сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Жамнова идет 2-й на Западе.