Ротенберг посетил музей «Динамо»: «Здесь можно почувствовать преемственность поколений, понять, какие ценности помогали динамовцам побеждать. Спасибо болельщику клуба Пресне за экскурсию»

Экспозиция действительно впечатляет: уникальные экспонаты начала прошлого века, редкие архивные материалы, современные мультимедийные решения и множество интерактивных зон, которые делают знакомство с историей живым и увлекательным. Все продумано до мелочей, выполнено с использованием передовых технологий, но при этом с глубоким уважением к традициям.