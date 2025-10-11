Ричмонд
Десятков о 4:2 с «Сибирью»: «Продолжаем наступать на одни и те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте»

— Непростая игра, хороший соперник, у которого взрослая солидная атака, молодая оборона. Ребята справились, несмотря на то, что продолжаем наступать на одни и те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте.

Источник: Спортс"

Я 21-й день нахожусь на работе, у нас завтра будет первый выходной. Календарь тяжелый, не было возможности поставить выходной, даже тренироваться некогда. Только восстановительные мероприятия, подготовка через видео и теорию. Сейчас поработаем над практикой.

— Шумаков и Белоусов — они в команде?

— Они в команде. Прошли медосмотр, получат допуск — начнут тренироваться. Мы не знаем, в каком состоянии приехали, надо протестировать их для начала, — сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.

«Лада» выиграла 3 из 4 последних матчей. У «Сибири» 4 поражения в 5 играх.