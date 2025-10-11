Премьер-министр Татарстана вручил экипировку юным хоккеистам, Зарипов участвовал в церемонии. Песошин сообщил, что в спортивную отрасль региона инвестировали более 20 млрд рублей за 5 лет

В церемонии также приняли участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов и депутат Госсовета республики, экс-хоккеист Данис Зарипов.
"Правительство Республики Татарстан уделяет особое внимание развитию детско-юношеского спорта, за последние 5 лет объем инвестиций в спортивную отрасль составил более 20 млрд рублей.
Сегодня мы передаем 2038 комплектов современной хоккейной экипировки юным и талантливым хоккеистам. Уверен, что хорошая, качественная экипировка — залог безопасности и один из факторов вашего профессионального роста", — сказал во время церемонии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
«Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также совместным усилиям Министерства спорта Республики Татарстан, Федерации хоккея Республики Татарстан и ООО “Заряд”, экипировку получили более 2000 юных хоккеистов из 41 спортивного учреждения и 5 дворовых команд», — сообщается в телеграм-канале Министерства спорта Татарстана.
Фото: t.me/minsport_rt.