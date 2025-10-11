Премьер-министр Татарстана вручил экипировку юным хоккеистам, Зарипов участвовал в церемонии. Песошин сообщил, что в спортивную отрасль региона инвестировали более 20 млрд рублей за 5 лет

Сегодня мы передаем 2038 комплектов современной хоккейной экипировки юным и талантливым хоккеистам. Уверен, что хорошая, качественная экипировка — залог безопасности и один из факторов вашего профессионального роста", — сказал во время церемонии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.